Entro il 31 agosto sarà liberato l’immobile di via Lungo Calore Manfredi di Svevia che deve essere adibito a sede della Fondazione Its ‘Ict Campus Its Accademy’. Il servizio tecnico manutentivo del Comune dovrà quindi essere trasferito in altri locali. Almeno, il dirigente al settore Opere pubbliche, Antonio Iadicicco, lo ha assicurato al sindaco Mastella, agli assessori Cappa e Pasquariello, nonché al collega Maurizio Perlingieri. Ma, è una decisione, facile prevederlo, destinata a suscitare polemiche.

