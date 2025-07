Mo: manifestante anti-israeliano accusato di aver dato fuoco a 11 veicoli polizia NY

Washington, 21 lug. (Adnkronos) – Le autorità di New York hanno accusato un manifestante anti-israeliano di aver dato fuoco a 11 veicoli della polizia di New York il mese scorso. Il 12 giugno, nel quartiere Bushwick di Brooklyn, Jakhi McCray avrebbe scavalcato una recinzione per raggiungere un parcheggio riservato ai veicoli della polizia. Una volta all’interno del piazzale, avrebbe dato fuoco a 10 veicoli della polizia di New York e a un rimorchio, secondo quanto sostenuto dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York. Il costo per sostituire i veicoli si aggira intorno agli 800.000 dollari.

McCray, 21 anni, è accusato di incendio doloso e rischia una pena massima di 20 anni. Il mese scorso, la polizia di New York ha identificato McCray come sospettato. Il capo degli investigatori della polizia di New York, Joseph Kenny, ha dichiarato all’epoca che McCray era “molto attivo nei gruppi di protesta ed era coinvolto nel movimento Free Palestine”. Kenny ha anche affermato che McCray ha danneggiato una statua alla Columbia University durante le proteste avvenute nel campus lo scorso anno.