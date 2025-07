Marche: Ricci, ‘voto a settembre danno per marchigiani, vinciamo comunque noi’**

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Ancora una volta hanno messo i presunti interessi di partito prima degli interessi della comunità. Non era necessario votare a settembre interferendo con la stagione turistica e l’avvio della scuola. Si poteva risparmiare ai marchigiani una campagna elettorale durante le ferie ma almeno abbiamo finalmente la certezza della data. Come avevo già detto: ci potevano far votare anche a ferragosto, questa volta vinciamo noi! Sta crescendo la voglia di dare un cambio di Marche alla nostra regione: per una regione forte, conosciuta e che guarda la società con gli occhi dei più deboli”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, commenta la la decisione della Giunta regionale, che ha decretato nei giorni del 28 e 29 settembre la data del voto delle elezioni regionali marchigiane.