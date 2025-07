Lavoro: Furfaro (Pd), ‘riconosciuto diritto fondamentale, governo esca da Medioevo’

Roma, 21 oug. (Adnkronos) – “La decisione della Corte costituzionale è una vittoria di civiltà. Da oggi anche la madre intenzionale nelle coppie di madri avrà diritto ai dieci giorni di congedo retribuito previsti per i padri, potendo in questo modo stare accanto ai propri figli nei loro primi giorni di vita”. Così in una nota Marco Furfaro, responsabile Welfare nella segreteria nazionale del Pd e capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali a commento della sentenza della Corte Costituzionale.

“Questa sentenza ci ricorda che non ci possono essere figli di serie A e figli di serie B, né famiglie di serie A e famiglie di serie B. Ora però tocca alla politica fare un passo avanti. Per l’ennesima volta chiediamo al Governo di approvare il congedo paritario obbligatorio per garantire a tutti i genitori, mamme e papà, di condividere il tempo della cura e della crescita. La genitorialità deve essere una responsabilità condivisa, non può essere scaricata sulle donne angeli del focolare. La maggioranza esca dal Medioevo”.