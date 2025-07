Nemmeno l’undicesimo acquisto fermerà l’opera di ricostruzione del Benevento. Che ieri ha annunciato la definizione dell’operazione per l’arrivo in giallorosso di Andrea Ceresoli, mancino classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e reduce da una stagione iniziata in B con il Catanzaro e conclusa in Serie C con l’Under 23 nerazzurra. Proprio dal club bergamasco il Benevento lo ha prelevato, con la formula del prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore dell’Atalanta. Il suo acquisto completa la retroguardia giallorossa, almeno per il momento, visto che Auteri è intenzionato a utilizzarlo come braccetto di sinistra. Non è da escludere però che alla fine possa arrivare qualcun altro in difesa, soprattutto se il tecnico giallorosso dovesse rendersi conto che Ceresoli può garantire un buon contributo anche come esterno a tutta fascia, ruolo in cui ha prevalentemente giocato in carriera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia