“Una nuova tempesta sta per travolgere le già martoriate casse comunali. Un’inondazione di errori gestionali, leggerezze amministrative e, soprattutto, ulteriori soldi pubblici gettati al vento”.

Inizia così l’ultimo affondo del gruppo di opposizione a San Martino Sannita, relativo a un contenzioso nato tra Palazzo Lecaldano e il Comune di Sant’Arcangelo Trimonte.

Al centro della lite, le spese per la gestione associata del servizio di segreteria comunale. E’ consuetudine, soprattutto tra piccoli Comuni, ricorrere allo stesso funzionario per abbattere i costi. Tuttavia, non è raro che il rapporto sfoci in una causa, perché i partner non rispettano i patti o non si ritrovano sulle spese da dividere.

