Centro: Merlo, ‘bene ritorno cattolici in politica ma nessuno ha esclusiva’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Il ritorno dei cattolici in politica è indubbiamente positivo ed anche incoraggiante. E non solo per le ragioni storiche che hanno segnato ed accompagnato il cammino concreto della democrazia italiana. Ma il tutto può e deve avvenire solo nel pieno rispetto del pluralismo politico ed elettorale dei cattolici stessi da un lato e, soprattutto, respingendo al mittente chiunque si ponga come interprete e rappresentante esclusivo del cattolicesimo politico italiano”. Così Giorgio Merlo, presidente nazionale ‘Scelta Cristiano Popolare’.

“Un vizio, questo, che da troppo tempo caratterizza il comportamento di chi si sente titolato a rappresentare i cattolici nella vita pubblica del nostro paese italiano. Un vizio che alligna soprattutto nel campo della sinistra dove non mancano, oggi, quelli che venivano definiti sarcasticamente da Mino Martinazzoli nel passato, e in tempi non sospetti, come ‘cattolici professionisti’. O ‘sepolcri imbiancati’, come amava invece chiamarli con altrettanta durezza nella prima repubblica il leader della sinistra sociale della Dc, Carlo Donat-Cattin”.