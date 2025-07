Carceri: Iv, ‘mancano politiche serie’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Come in molte altre realtà italiane, anche il carcere di Rieti è in sofferenza. Sovraffollamento, con personale sotto organico, educatori e agenti penitenziari costretti ogni giorno a far fronte a un’emergenza ormai cronica. La Direttrice, la polizia penitenziaria, gli educatori e in generale il personale del sistema penitenziario dimostrano grande senso di responsabilità, ma non può essere il loro impegno a supplire all’assenza di una politica carceraria seria”. Lo dichiarano i deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi al termine della visita ispettiva alla casa circondariale reatina.

“Il governo continua a ignorare una crisi che – sottolinea – coinvolge migliaia di persone, tra detenuti e operatori. Nè l’apertura giubilare della “Porta della Speranza” a Rebibbia, né le parole del Presidente della Repubblica sono serviti a smuovere le coscienze di Meloni, del Guardasigilli e dei suoi sottosegretari. Quando non contribuiscono con nuove norme a peggiorare una situazione già drammatica, si limitano alle promesse, che non bastano più. Serve un intervento immediato sul sovraffollamento, come quello che abbiamo proposto con la liberazione anticipata speciale, servono investimenti veri, assunzioni e riforme strutturali. Servono ora, è già tardi. L’ennesimo provvedimento spot che il governo si appresta a varare in questi giorni finira’ come il famoso dl carceri di un anno fa, ossia nel nulla assoluto”, concludono.