Avs: nasce gruppo in regione Veneto, Fratoianni-Bonelli ‘anche qui si può vincere’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “La nascita del gruppo Avs nella regione Veneto è il segno della crescita di una proposta politica. Noi abbiamo l’ambizione di una politica che serva a cambiare le cose e abbiamo bisogno di una alternativa. E in Veneto, dopo 15 anni di Zaia, l’esigenza di questa alternativa è ancora più urgente”. Così Nicola Fratoianni in conferenza stampa con Angelo Bonelli a Venezia per presentare il gruppo Avs in regione Veneto.

“Mi sentirete sempre meno parlare di Sinistra Italiana e Europa Verde, ma di Avs. Noi siamo la forza che con maggiore determinazione sta lavorando alla costruzione di una coalizione per battere la destra”, aggiunge Fratoianni. “Vogliamo essere protagonisti nella costruzione delle alleanze, lo faremo anche in Veneto con l’ambizione di avere un grande risultato. Non è che in Veneto la partita non si può giocare, ma si può giocare eccome e si può vincere”.

“La nostra è una novità politica -aggiunge Bonelli-, un’alleanza che mantiene intatte memoria e identità. Alle ultime elezioni europee abbiamo raddoppiato voti e questo ci dice che il nostro è un percorso che deve continuare e noi vogliamo consolidare quel risultato del 7 per cento alle europee. In queste elezioni regionali vogliamo ottenere un risultato che si avvicini alle due cifre. Anche in Veneto è possibile. Noi vogliamo essere pontieri dell’alleanza che va costruita nel Paese: nel 2022 Meloni ha vinto per la follia di non presentarsi insieme. Qui in Veneto c’è l’occasione per un grande risultato”.