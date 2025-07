“E’ veramente imbarazzante notare come, con l’approssimarsi delle scadenze elettorali, via sia una particolare attenzione sulla necessità di realizzare l’asse stradale Caserta/Benevento e si enfatizzi l’impegno del Governo in termini di risorse economiche”.

Lo rileva Marcella Sorrentino, responsabile della segreteria provinciale di Noi di centro. A suo dire, questo avviene, con fasi alterne, sia dal Pd, se il Centrosinistra guida il Governo, sia ora dagli esponenti della Lega, visto che il Centrodestra governa il Paese e il loro mentore (Salvini) è il Ministro delle Infrastrutture (in questa vicenda, anche la Regione è stata spesso assente”).

