A San Giorgio del Sannio da mercoledì scorso è entrato in vigore un nuovo dispositivo del traffico: il senso unico in via De Gasperi, dall’incrocio di viale Spinelli fino alla rotonda all’altezza di via Moro e via Cardilli.

Una nuova regola sperimentale, che tuttavia in questi primi giorni stanno rispettando in pochi: numerose tra auto e moto continuano a transitare lungo via De Gasperi in direzione viale, nonostante la vistosa transenna con il segnale di divieto di accesso posto di fronte alla rotonda.

