“Unire le forze, per confermarsi alla guida del governo regionale partendo da un ritrovato protagonismo delle aree interne viste come motore rilancio e asse sviluppo determinante per l’intera Campania, altro che declino irreversibile cui assistere senza intervenire come affermato nel nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne varato dal Governo Meloni dove si proclama che non investirà più per trattenere giovani generazioni o per sviluppare servizi è un affronto a chi ha scelto di restare. Noi non ci stiamo e come PD di Benevento e di Avellino, per la prima volta insieme per un’assise programmatica, puntiamo a una proposta vincolante per il partito per il mandato 2025-2030. Le prossime regionali rappresentano un tornante per le aree interne, o c’è il rilancio o si apre uno scenario di declino”, puntiamo sul rilancio delle aree interne, centrali per le politiche di sviluppo regionali”. Le coordinate del dibattito e i primi categorici di un’intera comunità politica tracciati dal segretario provinciale del PD di Benevento, Giovanni Cacciano.

