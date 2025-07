Il Sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto ha deciso di regolamentare gli orari di accesso alla Villa Comunale. Per farlo ha emesso una nuova Ordinanza.

Come si legge nel documento, il Comune è proprietario della Villa Comunale sita in Via Flora e antistante il Centro di aggregazione.

