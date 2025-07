Benevento e Pietrelcina insieme per concorrere al prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Una sfida ambiziosa che vede coinvolti il Comune di Benevento e il Comune di Pietrelcina, affiancati dalla Fondazione di Comunità di Benevento e dalla Fondazione MeNO, due realtà impegnate nella promozione di una cultura viva, inclusiva e generativa.

Il percorso verso la candidatura prende ufficialmente il via con il primo tavolo di progettazione partecipata, in programma martedì 22 luglio alle ore 17:30 presso Palazzo Paolo V, Corso Garibaldi 145 – Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia