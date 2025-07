Il Benevento supera il primo collaudo. Non regala effetti speciali, ma qualche cenno di coerenza con il lavoro svolto sul mercato e, da meno di dieci giorni, sul campo sicuramente sì. E non è poco, per una squadra che deve totalmente ricostruire le proprie certezze. La nuova versione della Strega piace, perché nella prima uscita estiva con la Roma Primavera si sono viste innanzitutto buone intenzioni, la pressione insistita, la predisposizione al dialogo e alla proposta, seppur con una velocità ridotta e un’intesa ridotta, come normale che sia per una formazione che lavora insieme da poco più di una settimana e che ha cambiato tanti interpreti rispetto alla passata stagione.

