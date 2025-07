Venezuela: Istituto Friedman, ‘liberato Williams Dávila’

Caracas, 19 lug. (Adnkronos) – ”Una notizia straordinaria per il nostro Istituto, motivo di grande gioia. Il nostro caro amico e socio, l’on. Williams Dávila, è finalmente libero dopo quasi un anno di ingiusta prigionia in Venezuela per mano del regime. Bentornato Williams! La tua libertà è una vittoria della dignità, del coraggio e della resistenza democratica. Un sentito grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa battaglia. Viva la libertad!”. Così Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo Istituto Milton Friedman, annuncia sui social la scarcerazione dell’ex deputato venezuelano.