Taglio di cavi elettrici, furto di prese e interruttori e danno stimato per 15mila euro per l’immobile appartenente al deputato Francesco Maria Rubano ed ubicato a Puglianello, al momento non abitato e in fase ristrutturazione.

Episodio emerso ieri mattina e refertato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Episodio inquietante, tanto più che si è materializzato soltanto dopo pochi giorni rispetto un altro in parte analogo con rogo di materiale elettrico nei pressi dello stesso immobile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia