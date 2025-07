Il Consiglio comunale di Benevento si è aperto ieri mattina con una commossa partecipazione nel ricordo del compianto sindaco Antonio Pietrantonio, recentemente scomparso.

A ricordarne la figura e l’azione amministrativa, il sindaco Mastella che, come lui era tra i dirigenti della Sinistra di base, una delle correnti dc, nonché il portavoce di ApB Luigi Perifano che mosse i primi passi da consigliere, capogruppo del partito socialista, proprio con Pietrantonio sindaco.

L’Assise ha, poi, approvato la salvaguardia degli equilibri contabili e contestualmente la variazione al Bilancio di previsione con 19 voti a favore e nove contrari. Ventisette sì e un’astensione per l’accorpamento al Demanio di terreni, ininterrottamente utilizzati da vent’anni per uso pubblico, ubicati in via Eugenio Montale.

