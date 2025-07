Elaborazione su dati Istat relativi ad inflazione nel mese di giugno da parte dell’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita e di converso quelle meno care in cui si colloca Benevento confermando in questo 2025 ormai oltre il giro di boa, una mitigazione forte del fenomeno inflattivo che aveva imperversato tra 2023 e 2024 con il capoluogo sannita stabilmente tra i primi dieci centri più gravati dal fenomeno durante lo scorso biennio.

