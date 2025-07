Borsellino: Colosimo, ‘Manfredi ha diritto a risposte, spero di riuscirci con scrittura verità storica’**

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – “Manfredi Borsellino non solo ha ragione ma ha il diritto di avere queste risposte e spero di riuscirci almeno con la scrittura di una verità storica. Certamente la frase di Paolo Borsellino sul ‘nido di vipere’ non era solo uno sfogo ma è una realtà”. Lo ha detto la Presidente della Commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo, a Palermo per commemorare la strage di via D’Amelio, rispondendo a distanza da Manfredi Borsellino che due giorni fa ha chiesto “verità” sulla morte del padre.