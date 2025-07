Il Benevento chiude la partita in difesa. E’ in arrivo in giallorosso anche Andrea Ceresoli, mancino di proprietà dell’Atalanta, reduce da una stagione iniziata con il Catanzaro in Serie B e conclusa con l’Atalanta Under 23 ai play off di Serie C. Nelle idee della Strega, sarà il ragazzo cresciuto nel vivaio nerazzurro a completare la retroguardia: nato come esterno, dotato di un’ottima tecnica di base e di buone doti balistiche, Ceresoli negli anni si è destreggiato bene anche come braccetto di sinistra nella difesa a tre, posizione in cui, almeno inizialmente, verrà impiegato da Auteri.

