Numerose le attestazioni di solidarietà per il ministro Matteo Piantedosi e di ferma condanna nei confronti del gesto scellerato consumato da chi ha vergato scritte ingiuriose ieri l’altro su una muratura in cemento in località Case Parenti della frazione San Giovanni di Ceppaloni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia