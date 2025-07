Urbanistica: S. Craxi, ‘spero non sia un teorema, Pd di Schlein come il Pci di Berlinguer’

Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Rimango garantista, e mi auguro sinceramente che il sindaco non venga screditato prima e condannato dopo sulla base di teoremi, cosa che invece avvenne per Craxi. Ma dalle nostre parti c’è un proverbio che recita così: la roeuda la gira, la ruota gira”. Lo dice Stefania Craxi, al ‘Giornale’, sull’inchiesta di Milano.

“Il Pd della Schlein mi ricorda il Pci di Berlinguer, pronto ad usare l’arma della giustizia come una clava per colpire gli avversari politici. Salvo poi essere costretti a fare i conti con la realtà, a vedere apparire uno più puro di te che ti epura…”, aggiunge la presidente della Commissione Esteri del Senato, di FI.