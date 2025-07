Due colpi in rapida successione e il terzo sullo sfondo per tamponare l’emergenza (numerica) in difesa. Non solo Stefano Scognamillo: il Benevento si assicura anche le prestazioni di Diego Borghini, centrale di 28 anni, rimasto svincolato dopo l’esperienza con la maglia dell’Albinoleffe.

L’arrivo del primo è ufficiale da ieri: rispettata la tempistica, così come le modalità di trasferimento per il difensore nativo di San Pietroburgo, ma napoletano d’origine, che ha svolto le visite mediche in mattinata e nel pomeriggio ha firmato il contratto che lo vincolerà alla Strega per le prossime tre stagioni, per poi effettuare il primo allenamento agli ordini di Auteri che ritrova a distanza di quasi dieci anni dall’esperienza di Matera.

