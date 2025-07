“Da oltre quattro giorni la frazione San Silvestro, nel Comune di Sant’Agata de’ Goti, è completamente priva di illuminazione pubblica. Una situazione grave, non solo per il disagio evidente, ma anche e soprattutto per i rischi che comporta in termini di sicurezza per pedoni, automobilisti e residenti”. Lo sottolinea un cittadino ed imprenditore della frazione di Sant’Agata de’ Goti attraverso un messaggio divulgato alla stampa. Sottolineato anche come la segnalazione sia stata “bloccata e mai pubblicata” su un gruppo Facebook locale definendo “questa censura, avvenuta senza alcuna spiegazione, un fatto che ritengo gravissimo”, Iannotta aggiunge. “Un gruppo che si propone di essere rappresentativo della cittadinanza non può trasformarsi in uno strumento di controllo e filtraggio delle voci scomode, né può essere gestito secondo logiche politiche o simpatie personali”.

