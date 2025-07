Nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica per rispondere al fabbisogno abitativo fasce sociali marginali.

E’ l’obiettivo prefissato con il Parco ‘Amintore Fanfani’, che ieri ha visto la cerimonia di posa della prima pietra. L’iniziativa ha visto l’introduzione dell’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative Molly Chiusolo e del dirigente del settore Urbanistica e Politiche abitative Antonella Moretti, che hanno ripercorso le fasi di indirizzo politico e amministrative che hanno preceduto l’avvio della cantierizzazione.

Sulla questione del diritto alla casa le parole del sindaco Clemente Mastella, che ha richiamato quanto realizzato “dopo tre decenni di completo fermo per i 48 alloggi erp, tra nuova costruzione in tre palazzine e spazi ricavati da sottotetti a Capodimonte”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia