Nelle scorse ore il sindaco di Sassinoro Luca Apollonio ha intimato alla New Vision S.r.l., l’azienda di compostaggio presente nel Comune, di procedere ad horas alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti liquidi immessi nella rete fognaria comunale, e attraverso essa nel depuratore del PIP in località Pianelle e nel tratto di circa 150 metri del torrente Sassinora sito nel Comune di Sassinoro a valle dell’impianto di depurazione ed a provvedere, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi nel termini di tre giorni, trascorsi inutilmente i quali, si procederà all’esecuzione in danno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia