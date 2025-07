Droga: Procuratore Bologna, ‘narcotraffico fonte economica primaria criminalità’**

Palermo, 18 lug. (Adnkronos) – “Il narcotraffico è uno di quei fenomeni che in tutta l’Emilia Romagna è decisamente la fonte economica di maggiore drenaggio economico da parte delle organizzazioni criminali. Organizzazioni che non sono più proiezione di singole drine ma organizzazioni che vivono stabilmente nei territori dove è già passato il metodo mafioso. Dove si è contaminato il territorio, sottoposto alle rigide regole del controllo con regole tipicamente mafiose”. Lo ha detto il Procuratore capo di Bologna Paolo Guido, intervenendo al convegno sulla criminalità transnazionale in corso a Palermo.