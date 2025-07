Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di gravi inefficienze nel servizio 118, causate dalla vetustà e dall’usura delle ambulanze in dotazione. Nonostante le numerose diffide e denunce, molte di queste unità continuano ad essere impiegate nonostante abbiano superato abbondantemente i limiti di chilometraggio stabiliti in 150 mila km di percorrenza. L’ennesimo episodio ancora più eclatante si è verificato nel pomeriggio del 16 luglio quando l’ambulanza di Limatola, con oltre 206 mila km percorsi, è stata allertata in codice di gravità per un incidente stradale che coinvolgeva due persone su una moto. Purtroppo, l’ambulanza si è bloccata sul luogo dell’incidente a causa di un’avaria, e conseguentemente, è stato necessario attivare l’ambulanza di San Salvatore per il trasferimento dei feriti all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, con inevitabili ritardi nelle operazioni di soccorso.

