Turismo, il beneventano tra le aree meno attrattive d’Italia

Pubblicato il report “Indice di sovraffollamento turistico 2025” di Demoskopika, che monitora i flussi turistici nei territori italiani. Densità turistica, risultante dal rapporto tra presenze turistiche e superficie provinciale; densità ricettiva, come quoziente tra posti letto e superficie territorio; l’intensità turistica, ovvero quoziente tra presenze turistiche e numero residenti; l’indice utilizzo lordo dei posti letto disponibili, come utilizzo medio in percentuale; quota di rifiuti urbani prodotta dai turisti rispetto ai residenti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia