L’interrogazione presentata ieri dal consigliere di minoranza Daniele La Fazia all’assessore all’ambiente Marcellino Gaetano e al delegato al patrimonio Francesco Coppola accende i riflettori sui recenti tagli di alberi avvenuti nella parte centrale di Monte Acero, in un’area ricadente all’interno del territorio di San Salvatore Telesino. La questione, scrive La Fazia nell’atto ispettivo, «ha suscitato dubbi e preoccupazioni nei cittadini».

Nel documento depositato in Comune, il consigliere richiama esplicitamente la normativa vigente in materia forestale, paesaggistica e ambientale: «Gli interventi boschivi e di abbattimento devono essere autorizzati in conformità con la normativa vigente in materia forestale, paesaggistica e ambientale».

