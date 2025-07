San Marco dei Cavoti ha un regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto all’evasone dei tributi locali.

Ad approvarlo il Consiglio comunale su proposta del Sindaco che ha spiegato come il regolamento rappresenti un deterrente per contrastare l’evasione fiscale, uno strumento necessario a garantire il recupero delle entrate tributarie che non vengono riscosse, in quanto induce le attività commerciali a regolarizzare la propria posizione con l’ente per poter essere operative.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia