Perfezionato con delibera della direzione generale l’esito esecutivo dell’avviso pubblico della Dg Maria Morgante, per sollecitare manifestazione di interesse, per soli titoli, per il conferimento di incarichi libero professionali al personale medico in quiescenza per le esigenze della Unità Operativa Complessa Medicina d’Emergenza-Urgenza del P.O. “Rummo” dell’ A.O.R.N. San Pio di Benevento. Soltanto due le adesioni, con contingente rinforzi molto limitato ma pure imprescindibile visto l’esito negativo del concorso per assumere otto medici specialisti emergenza urgenza a tempo indeterminato, con i cinque idonei ammessi alla procedura non presentatisi alla prova scritto.

