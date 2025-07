Porti: Salvini, ‘su Autorità Sicilia Occidentale scelta a breve nel nome della competenza’**

Caltanissetta, 17 lug. (Adnkronos) – “La scelta” del nome del Presidente dell’Autorità portuale Sicilia occidentale “sarà fatta a breve, nel nome della competenza, come sto cercando di fare, da Trieste a Gioia Tauro a Livorno, a Trieste a Genova e come abbiamo fatto a Messina e faremo a Palermo e l’anno prossimo a Catania”. Così, il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione del ponte ad arco San Giuliano lungo la nuova Strada statale 640 “Degli Scrittori” in provincia di Caltanissetta, risponde ai cronisti che gli chiedono se sarà l’ex eurodeputata Annalisa Tardino la nuova Presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale al posto di Pasqualino Monti. “Non dovete aspettare tanto”, dice ancora Salvini.