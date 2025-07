“Il tempo delle bugie è finito”. Grave l’accusa che viene da Alternativa per Benevento se si considera che il destinatario è il governo cittadino guidato da un sindaco più volte deputato, più volte senatore, più volte europarlamentare, più volte tutto, insomma. Ma, diciamo la verità, era un attacco atteso, era evidente che l’opposizione, almeno buona parte di essa, non si sarebbe lasciata sfuggire l’occasione per rinfacciare alla fascia tricolore ed alla sua squadra: “Lo avevamo detto, la realizzazione degli interventi Pnrr è allo stato di “cari genitori””, per rimarcare che, come la letterina di Natale, è solo agli inizi. Nota diramata una decina di giorni fa, successivamente confortata dalla relazione consegnata al nucleo di valutazione dal dirigente alle Opere pubbliche Antonio Iadicicco. Il quale, probabilmente non rendendosi neppure conto che le risultanze del report andavano a penalizzare l’attività dell’amministrazione tutta, dell’assessore delegato De Pierro, oltre, anzi, soprattutto del suo stesso operato in primis – si è pure premurato di pubblicizzarla, beccandosi una bella lavata di testa da parte di Mastella, ancora all’oscuro della relazione. Ma, non c’è neppure da sorprendersi più di tanto…

