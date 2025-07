L’Amministrazione comunale di Montesarchio, con ordinanza 50 di ieri 16 luglio, ha disposto l’istituzione dell’isola pedonale in piazza Umberto I e nelle aree limitrofe nei fine settimana compresi tra il 19 luglio e il 31 agosto, ad eccezione dei week-end del 26 e 27 luglio, coincidente con i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, e del 16-17 agosto per altri eventi cittadini. Un provvedimento che si conferma in continuità con quanto già realizzato negli anni scorsi, volto a rendere il centro cittadino pienamente fruibile durante l’estate, creando un ambiente sicuro e accogliente per famiglie, bambini e cittadini.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia