Inquinamento torrente, scatta stop all’uso delle acque a Sassinoro e Morcone

Ancora non si conoscono i risultati degli esami effettuati all’Arpac sulle acque del torrente Sassinora nel territorio di Sassinoro, dopo gli eventi degli scorsi giorni.

Gli sversamenti provenienti da un depuratore comunale avevano causato un evidente inquinamento e la moria di numerosi pesci, circa 15 mila trote di un allevamento locale, e portato al sequestro di un tubo di scarico appartenente ad un’azienda di compostaggio che lì opera.

L’azienda, dichiaratasi estranea ai fatti, sta continuando ad operare anche senza lo scarico al momento sotto sequestro.

La situazione che ha allarmato molto il Comune di Sassinoro che, dopo aver preso tutte le possibili precauzioni del caso, ha deciso anche di affidarsi ad un avvocato penalista per seguire, sin da subito, gli sviluppi della vicenda del depuratore comunale, al fine di tutelare l’ente in un eventuale procedimento che potrebbe vederlo quale persona offesa.

Intanto anche Morcone si muove e decide di tutelarsi vietando l’utilizzo delle acque del torrente.

