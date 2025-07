Idee chiare e un mosaico che, pezzo dopo pezzo, assume una propria fisionomia. Il Benevento non intende rallentare sul mercato. Anzi, continua a mettere a fuoco le necessità e a lavorare di scalpello per soddisfarle. L’ultima riguarda un difensore centrale d’esperienza da mettere a disposizione di Gaetano Auteri quanto prima e individuato in Stefano Scognamillo, bandiera del Catanzaro. Trattativa non semplice con il club di appartenenza che non voleva privarsi di uno dei suoi uomini simboli, a maggior ragione dopo la stagione conclusa con la sconfitta nei play off per la promozione in Serie A. La voglia di giallorosso di Scognamillo era però troppo forte e alla fine ha fatto la differenza, spingendo le due società a trovare un’intesa: il Benevento aveva messo sul piatto 300mila euro per l’acquisizione definitiva, il Catanzaro ne richiedeva 500mila e alla fine, come spesso accade, il punto d’incontro è stato trovato a metà strada, ossia a 400mila euro, anche se in caso di promozione in Serie B la Strega dovrà riconoscere ulteriori bonus al sodalizio calabrese.

