Emersione del fenomeno del lavoro in nero con addetti non assunti in modo regolare ad esito di controlli straordinari in materia di contrasto dell’immigrazione clandestina e di tutela della salute e della sicurezza del lavoro predisposti dal Questore di Benevento.

Le ispezioni hanno riguardato attività commerciali, tra le quali ditte di autolavaggio presenti in città e nella provincia, che hanno visto l’impiego delle pattuglie della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, del Commissariato di P.S. di Telese Terme e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, coadiuvati da Ispettori in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento.

