Andando verso Apice, sulla destra si incontra un bivio che porta ad una contrada chiamata Cancelleria. Il toponimo è di origine medievale e nacque dal fatto che il feudo era di proprietà della famiglia Morra, il cui principale rappresentante, Alberto de Morra, per diversi decenni fu il cancelliere della corte papale. Ebbe una carriera straordinaria che, in tarda età, lo portò sul soglio di Pietro, nel 1187, con il nome di Gregorio VIII. Fu il terzo beneventano a diventare papa, dopo Felice IV e Vittore III. Il suo fu tuttavia un pontificato molto breve, durato solo 57 giorni.

Nel periodo in cui era cancelliere, la sua casa di campagna fu scelta da papa Alessandro III come sua residenza, accogliendo così la corte papale per circa tre anni, tra il 1167 e il 1170. Il senese Rolando Bandinelli fu eletto papa nel 1159, in un periodo di forti contrasti con l’impero allora governato da Federico Barbarossa. In questo difficile clima politico, Alessandro III non solo dovette combattere contro ben tre antipapi, ma fu anche costretto a fuggire da Roma e peregrinare tra Francia e Italia nel suo lungo papato che durò 22 anni, fino al 1181, anno della sua morte.

