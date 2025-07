Aida e Turandot risuonano nel Teatro Romano

La grande lirica torna protagonista a Benevento con la rassegna “Lirica al Teatro Romano 2025”, in programma dal 23 al 29 luglio nello storico sito archeologico del Teatro Romano. Il cartellone si aprirà mercoledì 23 luglio con Katia Ricciarelli, icona della lirica italiana, protagonista dello spettacolo “Altro di me non le saprei narrare…”, accompagnata dal maestro Leonardo Quadrini al pianoforte e dal Quintetto Internazionale della Campania. Si proseguirà venerdì 25 luglio con Aida di Giuseppe Verdi e martedì 29 luglio con Turandot di Giacomo Puccini. Entrambe le opere saranno dirette dal maestro Quadrini, con la regia di Alessio Rizzitello e l’assistenza alla regia di Giuseppe Maiorano.

