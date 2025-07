“L’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Agata de’ Goti e la sua permanenza in vita sono al centro di una querelle che sta agitando, e motivatamente, l’avvocatura locale e quella che comunque fa riferimento a questo Ufficio. E` necessario, pertanto, rassicurare gli operatori giuridici anzitutto evidenziando che la problematica è da tempo all’attenzione dell’Amministrazione comunale con interlocuzioni in corso direttamente con la Presidenza del Tribunale di Benevento, nella persona del dottore Ricci, con la quale si stanno vagliando ipotesi di soluzione intese a garantire il mantenimento dell’Ufficio di Sant’Agata”.

Così in una nota l’amministrazione comunale di Sant’Agata de’ Goti relativamente alla situazione del presidio giudiziario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia