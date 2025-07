Avanza a passi rapidi verso la conclusione la procedura per assumere tre agenti di Polizia municipale a tempo determinato.

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature per i posti da istruttori di vigilanza, gli uffici hanno registrato la presentazione di 137 istanze.

Per la valutazione dei candidati c’è la commissione giudicatrice presieduta da Gennaro Santamaria, dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane del Comune di Benevento, affiancato da Vincenzo Catalano, dirigente del Corpo di Polizia municipale del Comune di Benevento, e Cristina Parente, specialista di Vigilanza in servizio presso il Comune di Benevento; ruolo di segretario affidato a Morena Di Lonardo, istruttore amministrativo in servizio a Palazzo Mosti.

