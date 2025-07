Lavoro: Mattarella, ‘lotte sindacali riferimento per i diritti e motore di progresso e civiltà’

Roma, 16 lug (Adnkronos) – “Da oltre un secolo, le lotte del movimento sindacale hanno concorso a plasmare il modello sociale europeo, riferimento per i diritti di tutti i lavoratori nel mondo. L’effettività del diritto al lavoro e alla retribuzione necessaria per un’esistenza libera e dignitosa sono state ragione e motore di progresso, coesione, di libertà, di civiltà. Sono obiettivi irrinunciabili, tanto più nel contesto di sconvolgimenti geopolitici, climatici, innovazioni tecnologiche, mutamenti che riguardano non solo sistemi produttivi ma la stessa dimensione antropologica”. Lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Congresso della Cisl.

“La connessione tra lavoro, democrazia ed equità, evidenzia la utilità di considerare insieme salari e misure relative ai bisogni e ai diritti dei cittadini sul terreno della casa, della salute, dell’istruzione, della sicurezza sul lavoro. Iniziative in grado di incidere positivamente su una struttura demografica fortemente squilibrata. L’orizzonte e la responsabilità della Repubblica sono ampi. L’Europa è la nostra opportunità di futuro. Darle forza, essere parte trainante coerentemente per un sindacato che, da 75 anni, ha avuto l’integrazione nella sua identità costitutiva – è una prospettiva che conferma il ruolo dei lavoratori nella vita del Paese”, dice ancora il presidente della Repubblica.