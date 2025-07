Il telesino Petronzi è il nuovo Prefetto di Trieste

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato la nomina del dott. Giuseppe Petronzi a Prefetto di Trieste, con funzioni anche di commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Petronzi lascia l’incarico di Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento e torna a ricoprire un ruolo di primissimo piano nella macchina dello Stato. Il dott. Petronzi vanta un curriculum di altissimo profilo: già questore di Milano, ha ricoperto incarichi di grande rilievo e responsabilità in numerose città italiane. La sua carriera, segnata da competenza, rigore e profondo senso dello Stato, è motivo di grande orgoglio per l’intera comunità telesina.

