In maniera esplicita, nomi non ne sono stati fatti. Sarebbe stata un’invasione di campo che uno sportivo come Oreste Vigorito non si sarebbe potuto permettere. Raccogliere le indicazioni per individuare il suo successore al vertice di Confindustria Benevento compete alla commissione di designazione, comunemente definita “commissione saggi”, che riprenderà l’attività sondaggistica agli inizi di ottobre.

Come da espresso mandato ricevuto dalla Divisione rapporti associativi di Confindustria nazionale, che ha ritenuto impraticabile l’ipotesi della continuità: il presidente non può restare in carica oltre il quadriennio, hanno avuto modo di puntualizzare gli organi nazionali dell’associazione, dettando poi precise indicazioni operative alla commissione, “in base alle quali si rende necessario un nuovo ciclo di consultazioni dopo il periodo estivo”, hanno scritto Giuseppe D’Avino, Filippo Liverini e Biagio Mataluni nella nota trasmessa agli associati. Che riprenderanno la loro attività dopo la pausa estiva, al fine di verificare la disponibilità di eventuali candidature e, ovviamente, il consenso che esse riscuotono tra la base di Confindustria.

