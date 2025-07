Chiese Annunziata e San Domenico, gemme del barocco da far risplendere

Risanamento conservativo e adeguamento statico delle chiese della Santissima Annunziata (meglio conosciuta per il culto popolare di Santa Rita da Cascia) e di San Domenico.

Sono nuovi obiettivi messi sul ruolino di marcia dall’amministrazione comunale di Benevento.

Il progetto prevede anche la riqualificazione delle aree di connessione tra i due luoghi di culto, che si trovano a una distanza di una cinquantina di metri l’uno dall’altro, in pieno centro storico.

C’è insomma la volontà di eliminare il grave degrado delle strutture e delle superfici, che ne limita, per entrambi, l’agibilità e l’utilizzo liturgico e culturale. Le chiese, di proprietà comunale, e l’area di connessione tra i due monumenti, hanno subito gravi danni nel corso dell’emergenza maltempo dell’ottobre 2015. Sono stati oggetto di alcuni lavori provvisori, ma attendono ancora un intervento definitivo di restauro e consolidamento per valorizzare l’inestimabile patrimonio custodito.

