Una novità di spessore per l’attacco, rigenerato dalla firma di Salvemini e ora anche dalla qualità di un talento già protagonista in Serie C. Un vero e proprio colpo di mercato quello esploso dal Benevento per Matteo Della Morte: il classe ’99 arriva in giallorosso dal Vicenza e andrà a rinforzare la prima linea di Auteri con giocate e gol, marchio di fabbrica del trequartista ormai in procinto di sposare la Strega.

Una trattativa svolta sottotraccia dal direttore tecnico del Benevento, Marcello Carli, che tra i tanti dialoghi di questi giorni è riuscito a pescare il coniglio direttamente dal cilindro del girone A, dalla squadra che fino all’ultimo secondo ha inseguito la promozione in B alle spalle del Padova dalla porta principale. Della Morte si trasferirà al Benevento a titolo temporaneo ma con opzione di riscatto.

