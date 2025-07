Scontro ieri mattina tra una Lancia Ypsilon e un furgone Peugeot lungo un tratto della Statale Appia, tra contrada Ponte delle Tavole e Piano Cappelle, in prossimità di una curva particolarmente insidiosa. Scontro per cause da verificare ma con veicoli danneggiati e ferite rilevanti per la 78enne al volante della Lancia e invece nulla per il 54enne conducente del veicolo commerciale transalpino. Accorsi in sito i soccorritori che hanno preso in carico l’anziana portata in nosocomio e per le rispettive competenze gli agenti della Polizia municipale e i Vigili del fuoco.

