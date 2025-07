Beyoncé, rubati brani inediti e “informazioni sensibili”

Washington, 15 lug. – (Adnkronos) – Colpo grosso ai danni di Beyoncé. Alcuni brani inediti della superstar americana sarebbero finiti nelle mani sbagliate, dopo che ignoti hanno rubato valigie da un’auto a noleggio utilizzata dal suo entourage durante una tappa del Cowboy Carter Stadium Tour.

Il furto è avvenuto l’8 luglio, appena due giorni prima del debutto di Beyoncé ad Atlanta, dove era attesa per quattro serate sold-out. A confermare l’episodio è stata la Polizia, che ha aperto un’indagine e ha già emesso un mandato d’arresto, anche se il nome del sospettato resta al momento sconosciuto.

Secondo il rapporto della polizia, come riferiscono i media Usa, i ladri hanno forzato un suv nero, un Jeep Wagoneer, parcheggiato vicino a un food hall della città. All’interno, due valigie piene di materiale sensibile: cinque chiavette usb contenenti musica inedita, piani di scena passati e futuri, scalette e riprese video del tour. Il materiale apparteneva al coreografo Christopher Grant e al ballerino Diandre Blue, entrambi parte del team creativo di Queen B.

“Trasportavamo informazioni personali e sensibili per Beyoncé”, hanno dichiarato i due collaboratori alle forze dell’ordine. Il furto ha incluso anche un laptop, vestiti firmati e un paio di AirPods Apple, che gli investigatori stanno ora cercando di rintracciare tramite il sistema di geolocalizzazione. Sul veicolo sono state rilevate due impronte digitali parziali, ma al momento non è chiaro se gli oggetti rubati siano stati recuperati.

Nel frattempo, Beyoncé continua a infiammare Atlanta con il suo Cowboy Carter Stadium Tour. Lo spettacolo – una fusione esplosiva di country, soul e potenza visiva – è in scena dal 10 luglio e si è concluso con un’ultima performance lunedì sera. A sorpresa, durante la terza serata, è salito sul palco anche suo marito Jay-Z, scatenando l’entusiasmo dei fan.

Christopher Grant, il coreografo coinvolto nel furto, ha lavorato con artisti del calibro di Shakira, mentre Diandre Blue è noto per essere apparso accanto a Beyoncé in uno spot del Super Bowl 2024, durante il quale sono stati rilasciati i primi singoli del disco Cowboy Carter.